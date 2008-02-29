Газпром таки скоротить постачання газу - ”ситуація не зрушилася з мертвої точки”

Переговори «Газпрому» з українською стороною не дали результату, поставки газу можуть бути скорочені на 25% із 3 березня, заявив у п`ятницю журналістам офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА «Новости».

«Переговори з українською стороною, що проходили у четвер і п`ятницю, не дали результату. Досі не врегульована повною мірою заборгованість за газ, спожитий у 2007 році», - сказав він.

Крім того, за словами С.КУПРІЯНОВА, триває неоформлене споживання газу в поточному році - на даний момент в Україні "осіло" близько 1,9 млрд. куб. м російського газу на суму близько 600 млн. дол. При цьому не підписано угоди, що визначають схему подальшої співпраці в газовій сфері, зазначив він.

«Враховуючи, що ситуація не зрушила з мертвої точки, «Газпром» для забезпечення своїх економічних інтересів 3 березня поточного року з 10.00 скоротить поставки для споживачів України на 25%», - додав С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що проблема з українською заборгованістю за російський газ, що поставляється, досі не розв`язана.

Після чого НАК «Нафтогаз України» заявила про відсутність будь-яких підтверджених боргів за спожитий природний газ перед ВАТ «Газпром».

Нагадаємо, 27 лютого «Нафтогаз України» завив, що до 27 лютого компанія завершила погашення заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за спожитий впродовж 2006-2007 рр. природний газ, перерахувавши «УкрГаз-Енерго» 3,87 млрд. грн. Зокрема, 0,52 млрд. грн. було сплачено 14 лютого 2008 року, 0,9 млрд. грн. – 19 лютого, 2,44 млрд. грн. – 26-27 лютого. До 27 лютого між НАК «Нафтогаз України» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» існують взаємні зобов`язання на суму 1,37 млрд. грн.