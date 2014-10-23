Порошенко і Меркель знову говорили про Донбас і газ

Про це повідомиляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема, стан виконання мінських домовленостей перед засіданням Європейської Ради, яке відбудеться в Брюсселі 23-24 жовтня.

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Також президент України та канцлер Німеччини обговорили результати консультації України, Росії та ЄС з газового питання і скоординували позиції для продовження обговорення цього питання 29 жовтня.