Порошенко і Меркель знову говорили про Донбас і газ

02:37, 23 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко продовжив телефонні консультації з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

УНИАН

Про це  повідомиляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема, стан виконання мінських домовленостей перед засіданням Європейської Ради, яке відбудеться в Брюсселі 23-24 жовтня.

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Також президент України та канцлер Німеччини обговорили результати консультації України, Росії та ЄС з газового питання і скоординували позиції для продовження обговорення цього питання 29 жовтня.

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