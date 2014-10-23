Порошенко і Меркель знову говорили про Донбас і газ
02:37, 23 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко продовжив телефонні консультації з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Порошенко продовжив телефонні консультації з Меркель / УНІАН
Про це повідомиляє прес-служба глави держави.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема, стан виконання мінських домовленостей перед засіданням Європейської Ради, яке відбудеться в Брюсселі 23-24 жовтня.
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Також президент України та канцлер Німеччини обговорили результати консультації України, Росії та ЄС з газового питання і скоординували позиції для продовження обговорення цього питання 29 жовтня.
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