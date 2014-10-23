"Голос України" назвав депутатів, які позбавили можливості проголосувати бійцям в зоні АТО

Списки були опубліковані в сьогоднішньому випуску видання. "У зв'язку з суспільною значущістю стратегічно важливих для країни проектів законів, які розглядалися на позачерговому засіданні Верховної Ради 20 жовтня, а також необхідністю інформування суспільства щодо особистої явки на голосування народних депутатів публікуємо результати реєстрації народних депутатів", - йдеться в статті.

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У публікації зазначається, що в день позачергового засідання 20 жовтня станом на 10.09 не зареєструвались на робочих місцях у сесійній залі 222 народні депутати.

Згідно зі списком, за включення до порядку денного законопроекту про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів України" щодо забезпечення голосування учасників антитерористичної операції на виборах народних депутатів 26 жовтня не голосували 19 нардепів, зокрема: Воропаєв Ю. М., Гєллєр Є. Б., Грушевський В. А., Демішкан В. Ф., Калюжний В. А., Кожем’якін А. А., Мельник С. А., Миримський Л. Ю., Омельченко В. П., Поляков В. Л., Святаш Д. В., Смітюх Г. Є., Табачнік Я. П., Тігіпко С. Л., Чубатенко О. М., Шаблатович О. М., Шаров І. Ф., Шатворян В. Г., Шипко А. Ф. 216 депутатів були відсутні в сесійній залі.

За включення до порядку денного законопроекту про внесення змін до закону "Про телебачення та радіомовлення" щодо захисту інтересів держави в запобіганні корупції не голосували 44 депутати, а 236 - були відсутні.

На останній сесії Верховної Ради Олександр Турчинов пообіцяв оприлюднити прізвища народних депутатів, які саботують засідання Ради.