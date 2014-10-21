Понад 190 тис. українців тимчасово змінили місце голосування

Про це повідомили в прес-службі Центральної виборчої комісії. Змінили місце свого голосування 21 тис. 704 виборців з Донецької області та 11 тис. 119 - з Луганської області.

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6 633 жителів Донецької області і 2 518 жителів Луганської області змінили місце голосування у межах своїх регіонів.

На столицю місце голосування змінили 3 556 жителів Донецької області і 2 047 жителів Луганської області.

Крім того, 2 864 кримчан вирішили проголосувати на позачергових парламентських виборах, змінивши місце голосування з Криму на материкову частину України.

У відповідності з календарним планом, подати заяви про тимчасову зміну місця голосування можна було по 20 жовтня.