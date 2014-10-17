Новий секретар міськради Слов'янська: моя політика буде виключно проукраїнською

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Слов'янської міської ради.

У повідомленні відзначили, що на сесію прибули 42 депутати, і першими на розгляд було винесено кадрові питання. Головною темою сьогоднішнього дня стало голосування за нового секретаря міськради.

З питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Павла Придворова і за призначення нового секретаря міськради проводилося таємне голосування бюлетенями.

Читайте такожУ кандидата на посаду заммера Слов'янська під час обшуку знайшли автоматиУ результаті, Придворова, який очолював депутатський корпус з серпня цього року, змінив Олег Зонтов, який одержав підтримку у 35 голосів.

Як розповів УНІАН сам Зонтов, протягом останніх 4-х місяців у Слов'янську були три спроби змінити секретаря ради.

«Люди хотіли проукраїнського кандидата і ті, хто був, їх не влаштовували, тому сьогодні обрали мене. Також зараз я є виконуючим обов'язки мера міста. Моя політика на цій посаді буде виняткова проукраїнською», - відзначив Зонтов.