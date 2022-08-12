Організація запевняє, що жодна опитана ними людина не перебувала в російських в'язницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях.

Amnesty International заперечує заяву Центру стратегічних комунікацій України про те, що організація збирала свідоцтва про розміщення від людей, які утримуються в російських в'язницях або фільтраційних таборах.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Організація запевняє, що жодна опитана ними людина не перебувала в російських в'язницях, фільтраційних таборах або окупованих територіях. Amnesty International каже, що навіть не має доступу до захоплених Росією територій.

"Amnesty International категорично спростовує ці звинувачення, які не мають жодних підстав і абсолютно неправдиві", - йдеться в повідомленні.

Організація зазначає, що використовувала тільки показання свідків, які добровільно і в безпечних умовах погодилися відповідати на підконтрольних Україні територіях.

Раніше Центр стратегічних комунікацій заявив, що до процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Водночас більшість матеріалів для звіту отримані у ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей або Криму.

Зокрема, за інформацією Центру, матеріал збирався на території фільтраційних таборів та тюрем, опитування проводилось серед "бажаючих" надати подібного роду інформацію.

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