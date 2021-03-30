Аксьонов переміг на проміжних виборах народного депутата в окрузі №50 на Донеччині, отримавши 65,46% голосів виборців.

Голова Служби безпеки України Баканов запевняє, що в СБУ знають про російське громадянство Андрія Аксьонова.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час позачергового засідання Верховної Ради.

У відповідь на запитання народних депутатів, чому не порушено кримінальну справу проти Аксьонова і як він був допущений до виборів до ВР, Баканов сказав: "Аксьонов. Всі працюють з Аксьоновим. Не переживайте".

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На проміжних виборах народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №50 (м. Покровськ Донецької області), згідно з протоколом, перемогу здобув Андрій Аксьонов, висуванець від політичної партії "Порядок". Він отримав 65,46% підтримки - за нього проголосували 19 тис. 949 виборців.

Друге та третє місця посіли Валентин Рибін від Партії Шарія та Юлія Кузьменко від "Європейської солідарності", які отримали 13% та 6,69% підтримки.

Журналіст й представник України у мінській ТКГ Денис Казанський повідомив, що Аксьонов є одним з організаторів так званого "референдуму" в 2014 році й має російське громадянство.

Сьогодні, 30 березня, ЦВК направила на доопрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в окрузі №50 через виявлені "помилки та неточності". ОВК зобов'язана виправити виявлені недоліки, скласти уточнений протокол та не пізніше 15:00 2 квітня доставити його до Центрвиборчкому.

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Автор: Дмитро Хилюк