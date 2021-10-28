Закордонним артистам, які проглядали активність прослуховувань треків по країнах, Крим показували у складі Росії.

У додатку для музикантів Apple Music for Artists виправили карту з "російським" Кримом.

Про це повідомляє посольство України в США на своїй сторінці у Facebook.

"Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили Посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини РФ, виправлено. Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.

Напередодні спільнота Culture Ukraine поділилась в Instagram відображенням мапи України та Росії у додатку Apple Music for Artists.

Читайте такожСвіт зіткнеться з глобальним дефіцитом iPhone - прогнозЯк виявилось, закордонним артистам, які проглядали активність прослуховувань треків по країнах, Крим показували у складі Росії.

Після цього в українському посольстві у США повідомили, що мають намір звернутися до компанії Apple з приводу мапи України без Криму у додатку Apple.

Це не вперше з Apple в Україні

У 2019 році Apple потрапила у схожий скандал. Тоді компанія стала показувати мешканцям Москви Крим "російською" територію у додатку погоди. При цьому користувачам з України окупований півострів показували "сірою" зоною.

Пояснюючи рішення, у Apple заявили, що внесли такі зміни, мовляв, через новий закон в РФ, назвавши Крим "спірною територію".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Денис Прядко