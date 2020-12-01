Арестович займатиметься узгодженням позицій профільних відомств і напрацюванням «єдиного голосу».

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Читайте такожВ РНБО анонсували спецзасідання щодо ситуації на Донбасі

Під час представлення Арестовича Єрмак заявив про тиражування «фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати».

«Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну», – наголосив Єрмак.

Арестович займатиметься узгодженням позицій профільних відомств і напрацюванням «єдиного голосу».

Що відомо про Арестовича

28 жовтня Леонід Кравчук схвалив кандидатуру Олексія Арестовича на посаду радника делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та українців.

Арестовичу – 45 років. Народився він у Грузії, навчався у київській школі, потім вступив на біофак КНУ імені Тараса Шевченка, пізніше – в Одеський інститут сухопутних військ. Також вивчав психологію у російській школі «Человек среди людей» й теологію у Київському інституті святого Томи Аквінського.

З 1999 по 2005 роки працював у ГУ розвідки під керівництвом Ігоря Смешка.

Працював актором у Київському театрі-студії «Чорний квадрат». Знявся в епізодичних ролях в українських та російських фільмах.

Проводить психологічні семінари і тренінги.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН