Раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції, але зустріч вважалася би неформальною.

У Брюсселі вирішили відкласти засідання Ради асоціації Україна-Європейський союз, яке проходить кожного року. Воно повинно було відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня.

Про це повідомляє джерело DW у структурах ЄС.

Причину співрозмовник пояснив у бажанні провести засідання у очному форматі, а не у форматі відеоконференції.

Раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення

Читайте такожВіце-прем’єр розповіла, чи є загроза безвізу з ЄС через конституційну кризу в Україні

На Раді асоціації Євросоюз представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну - прем'єр-міністр.

1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні. Зокрема, там йдеться, що недавні рішення Конституційного суду України (КСУ) поставили під сумнів досягнення України в боротьбі з корупцією і підтвердили життєво важливе значення серйозної судової реформи.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко