У Брюсселі вирішили відкласти засідання Ради асоціації Україна-Європейський союз, яке проходить кожного року. Воно повинно було відбутися у форматі відеоконференції 8 грудня.
Про це повідомляє джерело DW у структурах ЄС.
Причину співрозмовник пояснив у бажанні провести засідання у очному форматі, а не у форматі відеоконференції.
Раніше планувалося провести Раду асоціації у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення
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На Раді асоціації Євросоюз представляє верховний представник з зовнішньої та безпекової політики, а Україну - прем'єр-міністр.
1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні. Зокрема, там йдеться, що недавні рішення Конституційного суду України (КСУ) поставили під сумнів досягнення України в боротьбі з корупцією і підтвердили життєво важливе значення серйозної судової реформи.
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