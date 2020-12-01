Окремо у звіті згадується про останні рішення Конституційного суду України, і зазначається, що вони поставили під сумнів досягнення країни в боротьбі з корупцією.

Недавні рішення Конституційного суду України (КСУ) поставили під сумнів досягнення України в боротьбі з корупцією і підтвердили життєво важливе значення серйозної судової реформи.

Читайте такожСьогодні відбудеться фінальне засідання робочої групи щодо е-декларування - АрахаміяПро це йдеться у щорічному звіті Євросоюзу щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що був опублікований 1 грудня.

Зокрема, у звіті відзначається, що за останній рік у сферах правосуддя, верховенства права і боротьби з корупцією відбулося кілька позитивних зрушень.

Зокрема, Вищий антикорупційний суд виніс свої перші вердикти, а співпраця між САП і НАБУ покращилася.

Водночас у ЄС підкреслюють, що кількість обвинувальних вироків щодо корупційних розслідувань поки залишається низькою, передає ЄвроПравда.

Окремо звіт згадує про останні рішення Конституційного суду України, заявляючи, що вони поставили під сумнів досягнення країни в боротьбі з корупцією.

У ЄС вважають, що події довкола КСУ підтвердили життєву необхідність серйозної судової реформи.

"Рішення (КСУ від 27 жовтня. - Ред.) викликало значну суспільну критику, оскільки воно поставило під сумнів реформи, яких вимагали українські реформаторські сили після Майдану і міжнародне співтовариство, в тому числі через умови в рамках послідовних програм МВФ, макрофінансової допомоги, Плану дій щодо лібералізації візового режиму", - йдеться у звіті.

У ЄС констатують, що в українському парламенті були зареєстровані кілька законодавчих ініціатив, спрямовані як на відновлення антикорупційного законодавства, так і на реформу КСУ, але вони ще не розглянуті.

Звіт щодо виконання Україною Угоди про асоціацію ЄС публікує щорічно, він стане основою для Ради асоціації Україна-ЄС, яка пройде 8 грудня.

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Автор: УНІАН