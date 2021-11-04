Екс-глава МВС планує займатися "політичним управлінням для країни", дотримуючись центристських поглядів.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про свої плани на подальшу політичну кар'єру.

Про це він повідомив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Я думаю, що Україна "задовбалася" від приватних політичних проектів, які кожен будує під себе... я думаю, що потрібно говорити концептуальні речі. І в рамках цих концептуальних речей спостерігати. Я прихильник балансу. Баланс - моя релігія. Коли баланс існує - існує і розвиток для всіх. Коли балансу не існує - існують проблеми", - вважає екс-міністр.

Аваков розповів, що відкидає крайні точки зору, зокрема, крайню праву або крайню ліву, і є центристом.

Читайте такожАваков з відпочинку в Італії розказав, що його більше ані трохи не турбує справа Чауса (фото)"Але я визнаю, що є ліві центристи..., є праві центристи... Давайте подумаємо про те, щоб всі ці розумні й різні люди спробували зробити альянс..., який дозволить зробити баланс, який би рухав нашу країну вперед. Ось це те, чим я хочу займатися. Так, це політика. Так, це буде. Я нікуди не подінуся, я цим буду займатися", - заявив він.

На питання, в ролі кого він планує цим займатися, можливо, в ролі продюсера або лідера нової політсили, Аваков відповів наступним чином: "Ми будемо займатися політичним управлінням для країни".

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Верховна Рада відправила Авакова у відставку з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні екс-глава МВС вперше назвав причину своєї відставки.

Автор: Антоніна Доломанжи