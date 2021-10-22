Разом з тим в Україні встановлено новий рекорд щеплень: за добу від коронавірусу вакциновано майже 270 тисяч осіб.

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, виявили 23 785 нових випадківкоронавірусного захворювання. Зокрема, захворіли 1800 дітей та 391 медпрацівник.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, від ускладнень померли 614 людей - найбільше з початку пандемії, а одужали - 8 530 пацієнтів.

До лікарень за добу потрапила 5 141 людина з підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Читайте такожУкраїна - друга в Європі за смертністю від коронавірусуЗа добу в Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження, попереднє найбільше значення було встановлено днем раніше - 22 415 інфікованих COVID-19.

Другий день поспіль також фіксують рекордну кількість смертей, днем раніше померло 546 пацієнтів з коронавірусом.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (1 647), Дніпропетровській (1 641) та Одеській (1 484) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 2 725 385 випадків COVID-19. З них 63 003 людини померли від ускладнень захворювання, а 2 361 365 — одужали.

Зазначимо, Україна продовжує утримувати провідні позиції в антирейтингу країн по захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 134 329 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 72 999, методом ІФА — 15 546. Також зробили 45 784 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 13,8 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні встановлено новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тис. осіб. За даними МОЗ, 269 тис. 666 людей вакциновано вчора проти COVID-19: одну дозу отримали - 184 тис. 107, повністю імунізовані - 85 тис. 559.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 557 тис. 659 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 829 тис. 174.

Загалом проведено 15 млн 386 тис. 831 щеплення.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалась в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Світлана Закелова