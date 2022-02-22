Крім того, австралійських громадян закликали негайно покинути межі України.

У зв'язку з підвищеним ризиком наступальних дій РФ на Україну Австралія закриває посольство у Львові та переводить усіх дипломатів до Польщі та Румунії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) Австралії.

Крім цього, громадян Австралії закликали негайно покинути Україну. "Ми продовжуємо закликати всіх австралійців негайно покинути Україну. Безпека австралійців і офіційних осіб є нашим пріоритетом", - наголошується в заяві австралійського МЗС.

Також зовнішньополітичне відомство Австралії засудило визнання Росією "Л / ДНР". Там зазначили, що країна тісно координує свої дії зі США, Великобританією та Євросоюзом у питанні протидії Росії. Країна обіцяє запровадити санкції щодо РФ за посягання на суверенітет України.

"Це кричущим чином підриває суверенітет і територіальну цілісність України і не має юридичної сили з міжнародного права. Ми також засуджуємо заяву президента Путіна про те, що Росія направляє так званих "миротворців" на Схід України. Ці співробітники не є миротворцями", - підкреслили в австралійському МЗС.

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