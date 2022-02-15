Першою чергою рекомендації стосуються студентів.

Посольство Індії в Україні звернулося до громадян цієї країни з рекомендацією виїхати.

Про це повідомляється на сайті диппредставництва.

"Через невизначеність поточної ситуації в Україні громадяни Індії в Україні, особливо студенти, перебування яких не є обов'язковим, можуть розглянути можливість тимчасового від'їзду", - йдеться в повідомленні.

Громадянам Індії також рекомендували уникати будь-яких несуттєвих поїздок до України та всередині неї.

"Громадянам Індії пропонується інформувати посольство про статус їхньої присутності в Україні, щоб посольство могло зв'язатися з ними у разі потреби. Посольство продовжує нормально функціонувати, надаючи усі послуги громадянам Індії в Україні", - зауважили в посольстві.

Раніше, як писав УНІАН, президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїжджати з країни через загрозу російського вторгнення.