Президенти США та України провели першу телефонну розмову.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії в окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей і в Криму.

Читайте такожБайден і Зеленський вперше провели телефонну розмову - ЗМІПро це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Байден підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської триваючої агресії на Донбасі і в Криму", - наголошується у заяві.

Загострення на Донбасі: подробиці

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони не виключають спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. За даними розвідників, Росія нарощує військову присутність біля українських кордонів і завершує підготовку комплексу заходів, мета якого - спонукання України на військову відповідь.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію введення більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

Керівник МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію підтвердити прихильність політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі, яку вона завела в глухий кут.

Глава Міноборони США Ллойд Остін у розмові з міністром оборони України Андрієм Тараном запевнив, що Україна не залишиться наодинці в разі посилення російської агресії.

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Автор: Віталій Саєнко