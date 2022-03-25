Президент не став уточнювати, де саме планується зустріч.

Президент США Джо Байден каже, що сподівається побачити українських біженців під час свого візиту до Польщі у п'ятницю, 25 березня.

Про це він сказав він прес-конференції в Брюсселі.

"Я планую спробувати побачити цих людей, і я сподіваюся, що зможу побачити", - сказав він.

Президент не став уточнювати, де саме планується зустріч.

"Думаю, я не повинен говорити, куди саме прямую, чи не так. Сподіваюся, я побачу багато людей", - додав він.

Байден також сказав, що відвідування біженців зміцнить його думку про те, що США повинні зробити серйозні дії, щоб допомогти переселити тих, хто змушений був переїхати внаслідок війни.

"Я був у таборах біженців. Я був у зонах бойових дій за останні 15 років. І це... Це руйнівне. Найбільше уваги звертаєте на маленьких дітей, які перебувають у тих таборах", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 25 березня, Джо Байден відвідає Польщу. Точні подробиці його візиту туди ретельно приховують з міркувань безпеки.

Раніше Білий дім заявив, що президент США Джо Байден відвідає Польщу цього тижня для обговорення України.

"Президенти обговорять, як Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами реагують на гуманітарну кризу і кризу прав людини, викликану невиправданою і непровокованою війною Росії проти України", - повідомляла прес-секретарка Білого дому Джен Псакі.

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