Він назвав "політичною провокацією" визнання Росією "ЛДНР".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголошує, що ніхто не буде введений в оману, бо немає жодного виправдання для можливості вторгнення військ Російської Федерації в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав у зверненні стосовно ситуації на кордонах Росії та України.

Президент США назвав "політичною провокацією" визнання Росією суверенних українських територій на Донбасі так званими "незалежними республіками", що є чітким порушенням міжнародного права.

За його словами, отримання президентом РФ Володимиром Путіним дозволу від російського парламенту на застосування воєнної сили за межами Росії "закладає підґрунтя" для передумов здійснення подальших провокацій, аби спробувати виправдати подальші воєнні дії.

"Ніхто з нас не повинен бути введеним в оману. Ніхто з нас не буде введений в оману. Не існує жодного виправдання. Подальший російський наступ в Україні залишається серйозною загрозою у наступні дні. І якщо Росія піде далі, то саме Росія одна буде нести відповідальність", - наголосив Байден.

Він наголосив, що країни Заходу об'єднані з метою підтримки України, об'єднані в опозиції до російської агресії і рішучі з метою захисту альянсу НАТО.

"І ми об'єднані у нашому розумінні терміновості і серйозності загрози, яку Росія створює для глобального миру і стабільності", - наголосив Байден.

Визнання "ЛДНР" Росією

21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією терористичних організацій "ЛДНР".

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей.

У НАТО заявили, що Росія перейшла від прихованих спроб дестабілізувати Україну до відкритих воєнних дій.

Президент США Джо Байден вже підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".