Президент Анджей Дуда скликав закрите засідання Ради національної безпеки Польщі, присвячене загрозі вторгнення Росії в Україну.

Безпека і суверенітет України мають для Польщі стратегічне значення.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на прес-конференції після закритого засідання Ради національної безпеки Польщі, присвяченого загрозі вторгнення Росії в Україну, повідомляє Польське радіо.

Дуда наголосив, що масштаб скупчення російських військ біля українського кордону є безпрецедентним з 1989 року. Ситуація в цій частині Європи має для Польщі особливе значення, додав він.

"Для нас це дуже важливо. Польща входить до складу НАТО та ЄС, а також безпосередньо межує з Україною. Ми теж безпосередньо межуємо з Білоруссю. Безпека, суверенітет та свобода України, так само як суверенність, безпека та свобода Білорусі – це важливі, стратегічні для нас питання. Добре, що на польській політичній сцені панує глибоке переконання відповідальності за ці питання", - сказав Дуда.

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Як повідомляв УНІАН, президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда під час останньої зустрічі 20 січня 2022 року на території резиденції "Вісла" обговорили безпекову ситуацію, усунення перешкод у транспортній сфері та посилення енергетичної взаємодії.

Попередня зустріч президентів Дуди і Зеленського відбулася 20 грудня 2021 року в українському місті Гута у форматі Люблінського трикутника - за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

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