Також Володимир Зеленський, Гітанас Наусєда та Анджей Дуда закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій.

Україна, Литва та Польща закликали міжнародне співтовариство посилити санкції до Росії через її агресію проти України.

Відповідна заява президентів України, Литви та Польщі Володимира Зеленського, Гітанаса Наусєди та Анджея Дуди за результатами саміту у форматі "Люблінського трикутника" опублікована на сайті глави Української держави.

"З нагоди 30-ї річниці визнання відновлення незалежності України Республікою Польща і Литовською Республікою президенти України, Литви та Польщі: підтвердили, що визнання відновлення незалежності України Республікою Польща, першою державою у світі, та Литовською Республікою 30 років тому стало важливою віхою на шляху до повноцінного возз’єднання Європи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідери країн підтвердили свою відданість подальшому розвитку стратегічного партнерства між Україною, Литвою та Польщею на основі спільних цінностей та інтересів.

Крім того, вони висловили підтримку щодо подальшого розширення співпраці з широкого кола питань, таких як безпека, оборона, економіка, енергетика та інших, у тому числі в рамках формату "Люблінського трикутника".

Зазначається, що Литва та Польща підтвердили "свою повну підтримку членства України в ЄС та НАТО, а також висловили взаємну підтримку та солідарність у зв’язку з міграційною кризою, штучно створеною та організованою Мінськом на литовсько-білоруському та польсько-білоруському кордонах, та заявили про рішучість об’єднати зусилля для протидії цій кризі".

Також лідери країн зазначили, що ця гібридна атака є прямою загрозою безпеки всієї Європи та висловили стурбованість через погіршення безпекової ситуації та стабільності в регіоні, що є результатом, зокрема, російської агресії, а також погодилися з необхідністю спільних зусиль для посилення стійкості до цих загроз для протидії їм у більш ефективний та скоординований спосіб.

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"Підтвердили тверду відданість подальшому зміцненню європейської енергетичної безпеки і в цьому зв’язку висловили глибоку стурбованість проектом "Північний потік-2", який є викликом для безпеки європейського регіону. Вони висловили готовність спільно діяти з метою протистояння монополізації європейського газового ринку Росією, яка використовує енергетику як геополітичний інструмент", - йдеться в заяві.

Крім того, Литва та Польща вкотре підтвердили відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води.

Разом з тим Зеленський, Наусєда і Дуда "закликали міжнародне співтовариство посилити санкції проти Російської Федерації через її триваючу агресію проти України та ще раз закликали Кремль до деескалації ситуації шляхом відведення своїх військ від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася зустріч президентів України, Польщі та Литви Володимира Зеленського, Анджея Дуди і Гітанаса Наусєди в рамках формату "Люблінського трикутника".

28 липня 2020 року у Любліні (Польща) було засновано тристоронню платформу для політичного, економічного та соціального співробітництва між Україною, Республікою Польща та Литовською Республікою - "Люблінський трикутник".

У липні цього року міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника підписали три спільні документи, в тому числі щодо підтримки членства України в ЄС та НАТО.

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Автор: Антоніна Доломанжи