Лідери держав визначили подальший графік зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою безпекову ситуацію, усунення перешкод у транспортній сфері та посилення енергетичної взаємодії.

Про це Зеленський повідомив у Twitter. Зустріч глав держав проходить на території резиденції "Вісла".

"Тривають продуктивні переговори з моїм другом Анджеєм Дудою. Обговорили безпекові виклики, усунення перешкод у транспортній сфері, посилення енергетичної взаємодії", - написав він.

За словами Зеленського, лідери держав визначили подальший графік зустрічей.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, Зеленський прибув з візитом до Польщі.

Лідери Польщі та України проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять "увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів".

В Офісі президента наголосили, що основною темою залишається питання безпеки.

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