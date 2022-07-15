22% відсотка заявили, що не хочуть, щоб Німеччина підтримувала Україну.

Більшість німців хочуть продовжувати підтримку України в боротьбі проти Росії, навіть якщо це означає платити більше за енергію.

Про це свідчать дані опитування, проведеного в період з 12 по 14 липня телеканалом ZDF, пише Reuters.

Так, близько 70% опитаних підтримали зусилля Німеччини. При цьому кількість людей, які хотіли б посилення підтримки України, останнім часом скоротилося - з 44% до 35%.

22% заявили, що не хочуть, щоб Німеччина підтримувала Україну, і хочуть повернення до нижчих цін на енергоносії.

Більше двох третин опитаних вважають, що допомоги влади в ситуації, що склалася (здешевлення квитків на громадський транспорт, зниження вартості бензину), недостатньо. Тільки 20% визнали зусилля задовільними.

В опитуванні телефоном взяли участь 1167 осіб, обраних випадково.

Як писав УНІАН, 31 травня лідери Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, в якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

24 червня з'явилася інформація про те, що через дефіцит газу Німеччина може зупинити його експорт в сусідні країни.

13 липня 2022 року, стало відомо про те, що Німеччина відмовляється закуповувати у Росії відразу два енергоносії - нафту і вугілля..

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