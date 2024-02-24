Екс-прем'єр Британії виступив за надання необхідної допомоги Україні.

Екс-прем'єр Британії Борис Джонсон підтвердив свій візит до Києва 24 лютого, у другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він опублікував фото з президентом України Володимиром Зеленським і написав наступне:

"У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна – за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують ", – заявив британський державний діяч.

Окрім нього до Києва прибули інші європейські високопосадовці, зокрема прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Голова Європейської комісії виклала фото візиту у соцмережі X та пообіцяла "твердо стояти поруч" з нашою країною. За її словами, Євросоюз підтримуватиме Україну до тих пір, поки вона не стане остаточно вільною.

Друга річниця повномасштабного вторгнення

Зі зверненням до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну сьогодні виступив і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що сьогодні ЗСУ б’ються за свободу, щоб українські населені пункти не перетворилися на Бучу, Бахмут чи Авдіївку.

Головнокомандувач висловив подяку всім захисникам і захиницям, а також медикам, рятувальникам і волонтерам, які допомагають боротися з ворогом.

Нагадаємо, напередодні другої річниці вторгнення Генштаб ЗСУ потішив новими втратами росіян. Як повідомляється, ввечері 23 лютого було збито літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це друга машина такого типу, яку втратила Росія у війні: перший А-50 збили 14 січня цього року.

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