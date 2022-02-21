В ЄС попереджають РФ про серйозні санкції в разі подальшої воєнної агресії проти України.

Європейський Союз закликає Російську Федерацію до істотного відведення російських збройних сил від кордонів України.

Про це йдеться у заяві віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля від імені ЄС щодо ситуації на сході України та нарощування Росією військової присутності.

"Масштабне нарощування Росією військової присутності в Україні та довкола її кордонів залишається предметом глибокого занепокоєння. Європейський Союз закликає Росію до деескалації шляхом істотного відведення її збройних сил від українських кордонів", - наголошується у заяві.

Також звертається увага, що поточна ескалація поглиблюється внаслідок збільшення протягом останніх днів кількості порушень режиму припинення вогню вздовж лінії дотику на сході України.

"ЄС засуджує використання важкого озброєння та безладний обстріл житлових районів, що є прямим порушенням Мінських домовленостей та міжнародного гуманітарного права. Ми вітаємо стриманість України в умовах постійних провокацій та спроб дестабілізації. Ми підтримуємо пропозицію Спеціального представника ОБСЄ щодо скликання позачергової сесії Тристоронньої контактної групи (ТКГ) задля послаблення поточної напруженості та закликаємо всіх учасників ТКГ взяти участь у цих вкрай необхідних зусиллях, спрямованих на врегулювання поточної ситуації дипломатичним шляхом", - сказано у заяві.

Водночас ЄС надзвичайно стурбований тим, що інсценовані події можуть, як нещодавно зазначалося, бути використані в якості приводу для можливої військової ескалації.

"ЄС також спостерігає збільшення кількості маніпуляцій інформацією з цією метою. У цьому контексті ми висловлюємо нашу тверду підтримку Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, спостерігачі якої відіграють ключову роль у зусиллях з деескалації. Учасникам місії має бути дозволено виконувати свій мандат у повному обсязі, без обмежень щодо їхньої діяльності та свободи пересування на благо та безпеку людей на сході України", - йдеться у заяві.

Разом з тим, Європейський Союз не бачить підстав для звинувачень з боку непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей стосовно можливого нападу України. ЄС закликає Росію до змістовного діалогу, дипломатії, прояву стриманості та деескалації.

"Будь-яка подальша військова агресія Росії проти України призведе до суттєвих наслідків та серйозних втрат, включно з обмежувальними заходами, узгодженими з партнерами. Європейський Союз підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 21 лютого, Боррель заявив, що санкції проти РФ на випадок подальшого вторгнення її військ в Україну підготовлені, але він сподівається, що їх не доведеться застосовувати завдяки уникненню нової війни.

19 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нові фінансові й економічні санкції, які країни Заходу мають намір запровадити проти РФ у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну, дуже негативно вплинуть на російську економіку.

За її словами, Єврокомісія розробила жорсткий і всеосяжний пакет фінансових санкцій разом зі США, Великою Британією і Канадою. Йдеться про наміри обмежити доступ Росії до фінансових ринків і запровадження експортного контролю, який унеможливить модернізувати і диверсифікувати російську економіку.