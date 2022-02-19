Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує прямих відповідей щодо її перспектив вступу до Європейського Союзу та НАТО.
Про це він заявив у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.
"Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати імовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16-го лютого, і 1-го березня, і 31-го грудня. Нам на багато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють які", - сказав президент.
Він нагадав, що завтра в Україні - День Героїв Небесної Сотні.
"8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за цей вибір життя. Невже через 8 років після цього - Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда. Хіба не Європа має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в союз. Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?", - наголосив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що це ж стосується й НАТО.
"Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей?", - зазначив він.
Зеленський зауважив, що найкращий час для цієї правди – найближчий саміт у Мадриді.
Він також додав, що РФ заявляє про те, що Україна прагне вступу до Альянсу, щоб нібито повернути Крим силовим шляхом.
"Тішить, що слова "повернути Крим" з’являються у їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом", - підсумував президент.