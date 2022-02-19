Президент наголосив, що для допомоги Україні не треба говорити про дати ймовірного вторгнення РФ.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує прямих відповідей щодо її перспектив вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Про це він заявив у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

"Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати імовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16-го лютого, і 1-го березня, і 31-го грудня. Нам на багато більше потрібні інші дати. І всі чудово розуміють які", - сказав президент.

Він нагадав, що завтра в Україні - День Героїв Небесної Сотні.

"8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за цей вибір життя. Невже через 8 років після цього - Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда. Хіба не Європа має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в союз. Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?", - наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що це ж стосується й НАТО.

"Нам кажуть - двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей?", - зазначив він.

Зеленський зауважив, що найкращий час для цієї правди – найближчий саміт у Мадриді.

Він також додав, що РФ заявляє про те, що Україна прагне вступу до Альянсу, щоб нібито повернути Крим силовим шляхом.

"Тішить, що слова "повернути Крим" з’являються у їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом", - підсумував президент.

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