Глава МЗС заявляє, що важкі часи вимагають відповідних рішень, які повинні стати для Росії сигналом, що Україна є частиною єдиної європейської сім'ї.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає країни-члени Європейського Союзу надати Україні перспективу членства в ЄС, що має статися у майбутньому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн брифінгу у Facebook.

"Вчора на всіх зустрічах з європейськими колегами, які я мав у Мюнхені, я казав їм дуже прості слова: колеги, настав час надати Україні європейську перспективу. Чітко визначити і чітко сказати, що Україна буде членом Європейського Союзу", - повідомив він.

Міністр зазначив, що це треба робити саме зараз.

"Тому що це буде чіткий сигнал Росії: щоб ви там не робили, до яких би провокацій не вдавалися - Україна є європейською державою в усіх сенсах, і Україна буде членом Європейського Союзу", - підкреслив Кулеба.

Також він вважає, що це був би сигнал українському народові:

"Що б не намагалася зробити Росія, і як би вона не намагалася розвернути історію назад, Україна і український народ буде частиною великої європейської сім'ї".

"Це був би надзвичайно потужний і своєчасний сигнал. Зараз не той час, коли потрібно продовжувати вагання, безкінечні дискусії про те, що можна і чого не можна робити. Зараз час ухвалювати рішення. Важку і складну ситуацію неможливо вирішити без ухвалення складних рішень, і тому ми закликаємо партнерів відкинути будь-які вагання, відкинути будь-які необгрунтовані застереження, і чітко сказати: Україна є частиною нас. Ми є єдиним цілим", - наголосив Кулеба.

Міністр додав, що зараз європейські країни, навіть ті, які скептично ставилися до членства України в ЄС, почали замислюватися над цим питанням.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що Україна очікує прямих відповідей щодо її перспектив вступу до Європейського Союзу та НАТО.

"8 років тому українці зробили свій вибір, багато хто віддав за цей вибір життя. Невже через 8 років після цього - Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи? З 2014 року РФ переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда. Хіба не Європа має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в союз. Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?", - наголосив Зеленський.

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