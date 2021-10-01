У мережі також з'явилося відео, як поліція Грузії затримала політика.

Затримання третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі - політичний акт. Захист політика ще не зміг зв'язатися з ним.

Про це розповіла адвокат Бека Басілая в ефірі телеканалу Україна 24.

Басілая підтвердив, що Саакашвили дійсно затримали.

"Це затримання - це політичний акт. Зараз головне, щоб грузинський народ завтра прийшов на вибори. Якщо переможе опозиція, то ми всі побачимо, як цей же прем'єр-міністр дасть нову прес-конференцію, де скаже, що політична ситуація змінилася і треба звільнити Саакашвілі", - заявив адвокат.

Читайте такожУ Грузії затримали Міхеїла СаакашвіліПри цьому він вказав, що ще не зміг поспілкуватися із затриманим третім президентом Грузії.

Крім того, з'явилося відео із затриманим Саакашвілі. Судячи з усього, ця ситуація не стала для нього сюрпризом. На кадрах видно, як його ведуть правоохоронці, але він не сумує та посміхається.

Затримання Саакашвілі в Грузії - що відомо

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії і знаходиться в Батумі.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що Саакашвілі Грузинський кордон не перетинав.

Автор: Анастасія Горбачова