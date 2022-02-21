Голова Комітету ВР із зовнішньої політики Мережко впевнений, що Путін "свідомо зробив політичну виставу" навколо визнання "ЛДНР".

Реакція Верховної Ради України у разі визнання Росією так званих "ЛДНР" буде "надзвичайно швидкою".

Про це в коментарі УНІАН сказав голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, відповідаючи на запитання щодо дій українського парламенту у разі визнання Росією так званих "ЛДНР".

"Як тільки буде зроблено останній невідворотній крок з боку Путіна, як тільки він офіційно визнає, то я вас запевняю, що реакція Ради буде надзвичайно швидкою. Тобто, тут буде прийнята відповідна постанова... Одразу, як тільки Путін зробить цей крок, одразу буде реакція: і з боку МЗС, і з боку Верховної Ради", - зазначив Мережко.

"На сьогодні, наразі, це, скоріше, такий елемент шантажу. Тому що Путін свідомо зробив з цього політичний спектакль", - сказав Мережко.

Він додав, що далі президент Росії Володимир Путін "взяв паузу, і це невипадково".

"Я можу уявити, як йому зараз телефонують в шоці і канцлер Німеччини, і президент Франції Макрон, і намагаються переконати його не робити цього, не визнавати. І це такий шантаж на сьогодні. Тобто, він може прийняти несподіване рішення. Попри звернення Держдуми, попри думку практично всіх членів його Ради національної безпеки, він може не визнати. Тобто, це ще не остаточно. Але більшість все-таки шансів на те, що він все-таки визнає "ДНР"/"ЛНР", - зазначив депутат.

Мережко наголосив, що це "дуже небезпечно". "По-перше, це ставить повний хрест на Мінському процесі і на Мінських домовленостях. Тобто Росія офіційно виходить з Мінських домовленостей, і порушивши їх... По-друге, це тільки частина цих проблем", - сказав він.

Депутат пояснив, що "виникає питання визнання кордонів". "В яких кордонах Росія намагається визнати "ДНР"/"ЛНР", - зазначив Мережко.

Крім того, додав він, "вже почалася небезпечна риторика, що йдеться про захист громадян Росії, яких там сотні тисяч, згідно із заяви Росії".

"Вони вже починають брехати, говорити про "геноцид" народу Донбасу чи якось так. Тобто, вони інтенсивно шукають привід. Я побоююся того, що це може бути першим кроком до не тільки захоплення більшої території, скажімо, Донецької і Луганської областей, але це може бути таким кроком для більш масштабної військової операції, яка виходить за межі, за кордони ОРДЛО. Це найбільш небезпечна річ для нас", - сказав голова комітету.

Він додав, що під виглядом "миротворців" туди може бути введено російські війська, які "можуть продовжити військову операцію". "Це може перетворитися на плацдарм для ширшої військової операції. У цьому найбільша небезпека, мені здається", - зазначив Мережко.

Депутат також зауважив, що якщо Путін визнає "ДНР"/"ЛНР", то "Захід має одразу включити увесь механізм санкцій проти Росії". "Тільки це може зупинити... захоплення більшої території", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, прийняла постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Раніше сьогодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін звертався до Президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої"республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Сайт Кремля повідомив, що президент РФ Володимир Путін під час телефонних розмов з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем повідомив про намір підписати указ про визнання "ДНР" і "ЛНР".

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