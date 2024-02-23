Ватажок РФ - "ненадійна особа", підкреслив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський висловився про інтерв'ю, яке російський диктатор Володимир Путін дав американському журналісту Такеру Карлсону.

Український лідер під час бесіди з FoxNews заявив, що коротко знає, про що йшлося під час бесіди Карлсона з Путіним, зокрема, в ЗМІ чув деякі меседжі, і його радники говорили про це. Зеленський також сказав, що "це інтерв'ю з вбивцею".

"...Але у мене немає часу слухати понад дві години нісенітниці про нас, про світ, про Сполучені Штати, про наші стосунки.. Так що я коротко знаю, про що там йшла мова", - підкреслив президент.

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Глава держави також назвав ватажка росіян "ненадійною особою". Зеленський нагадав, що диктатор запевняв канцлера Німеччини Олафа Шольца й президента Франції Еммануеля Макрона, що росіяни нібито "не будуть окупувати" українську землю.

Важливі новини - Зеленський і Путін в центрі уваги

Інтерв'ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним було опубліковано на початку лютого. Американський журналіст спеціально приїжджав до Москви, щоб поговорити з диктатором, і за це в США його різко розкритикували, в тому числі його колеги.

Під час бесіди Путін жорстко зганьбився - видав "дичину" щодо батька Володимира Зеленського Олександра. Стверджував, що батько президента України нібито "фронтовик" і боровся з фашизмом, хоча той насправді вчений і народився після завершення Другої світової війни.

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