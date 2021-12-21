Москва хоче "ясних, зрозумілих, чітко викладених юридичних гарантій", каже президент РФ.

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що його країна проти кровопролиття, але хоче розв'язувати питання у дипломатичний спосіб з юридично затвердженими гарантіями безпеки.

Про це Путін заявив на розширеній колегії Міноборони РФ, інформує РБК.

Збройні конфлікти, кровопролиття – це не наш вибір, ми не хочемо такого розвитку подій, — заявив Путін.

Читайте такожПутін назвав Україну "державою біля порога РФ", у якій "США роблять те, що хочуть"Президент РФ наголосив, що Росія прагне розв'язувати питання політико-демократичними шляхами, проте їй потрібні "ясні, зрозумілі, чітко викладені юридичні гарантії".

"Ось у чому сенс наших пропозицій, викладених на папері та спрямованих до Брюсселя та Вашингтона", — підкреслив Путін і висловив сподівання, що Москва отримає на них відповідь.

Нагадаємо, минулого тижня Росія провела свої "червоні лінії" для НАТО та США. Вони включають вимоги до Альянсу відмовити Україні в членстві, брати у Москви згоду на розміщення військ у колишніх комуністичних країнах Європи та уникати розгортання військових сил або навчань у найближчому майбутньому в країнах, що межують з РФ.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що Російська Федерація не може "диктувати" країнам НАТО, що їм робити в контексті регіональної безпеки. "Ми повинні говорити один з одним, а це значить обговорювати пропозиції, які висунула Росія. Це правильно і важливо. Втім, не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам по НАТО, як їм себе позиціонувати", - зазначила Ламбрехт.

Росія проти руху України в НАТО

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. Він заявив, що вимагатиме від Альянсу гарантії невступу України до Альянсу.

Байден на переговорах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо можливого членства України в Альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, у свою чергу, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Однак 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ в Україні.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не зменшить "апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

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