Український міністр звернув увагу на нервову реакцію російського колеги на встановлення президентом України Володимиром Зеленським свята Дня Української Державності.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова історично некоректними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС прокоментував реакцію РФ на встановлення президентом України Володимиром Зеленським свята Дня Української Державності.

"Надзвичайно нервова реакція пролунала від мого колеги Сергія Лаврова, і взагалі з Росії. Це нормально. Ми маємо ставитися до цього спокійно. Безумовно, я думаю для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Сергія Лаврова щодо указу президента України і взагалі щодо української історії є недоречними і історично некоректними. Дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконанні російських дипломатів", - сказав Кулеба.

Читайте такожОкупація Криму і війна на Донбасі готувалися роками в Кремлі – ЮщенкоГлава МЗС зазначив, що Росія маніпулятивно ставиться до історії.

При цьому, глава МЗС заявив, що відповідь з боку України до РФ є дуже простою.

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати, тому що ми як були на своїй землі тисячу років тому, так і залишаємося на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. І указ президента України просто зафіксував цей факт. А спроби Москви як історичної периферії називатися центром - вони є не нові. Вони були сотні років тому, але факт залишається фактом. Обох Києвів немає. Є один Київ і це український Київ, і це столиця Української держави, який був з самого початку столицею древньої Русі. Це наша історія, це наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє", - наголосив Кулеба.

Як повідомляє російське агенство ТАСС, глава МЗС РФ Сергій Лавров коментуючи указ президента України про День Української Державності стверджував, що в Україні "приватизували" день хрещення Русі і припустив, що невдовзі в Україні "приватизують" відзначення свята нового року.

День Української Державності

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 28 липня Дня української державності 24 серпня.

День української державності відзначатиметься щорічно у День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

Кабінету міністрів, обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечувати підготовку та здійснення комплексу заходів щодо відзначення цього свята.

Автор: Віталій Саєнко