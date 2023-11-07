Президент України Володимир Зеленський найближчим часом не поїде до Ізраїлю з робочим візитом.
Як повідомляє Times of Israel, поїздка українського президента зірвалася через витік інформації. Днями новина про можливий візит Зеленського потрапила у пресу і це змусило голову держави скоригувати плани.
ЗМІ отримали підтвердження, що в Ізраїлі чекають візит Зеленського, але точної дати поки що ніхто не знає.
Один із ізраїльських чиновників заявив, що "якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з теплими обіймами".
Зеленський може відвідати Ізраїль
Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський міг прибути в Ізраїль вже на цьому тижні, зараз тривають переговори між двома державами щодо можливості такого візиту.
Днями президент України прокоментував зміщення фокусу уваги з України на Ізраїль в світі.