Один із ізраїльських чиновників сказав, що "якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з теплими обіймами".

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом не поїде до Ізраїлю з робочим візитом.

Як повідомляє Times of Israel, поїздка українського президента зірвалася через витік інформації. Днями новина про можливий візит Зеленського потрапила у пресу і це змусило голову держави скоригувати плани.

ЗМІ отримали підтвердження, що в Ізраїлі чекають візит Зеленського, але точної дати поки що ніхто не знає.

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Один із ізраїльських чиновників заявив, що "якщо президент Зеленський приїде, його зустрінуть з теплими обіймами".

Зеленський може відвідати Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський міг прибути в Ізраїль вже на цьому тижні, зараз тривають переговори між двома державами щодо можливості такого візиту.

Днями президент України прокоментував зміщення фокусу уваги з України на Ізраїль в світі.

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