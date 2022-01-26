Користувачі соцмереж обурилися проросійським заявам нардепа.

Депутат Ізюмської міської ради від "Опозиційної платформи — За життя" Денис Штейман прямо у кабінеті мера Ізюма Харківської області заявив, що анексований Росією Крим належить тому, який прапор у ньому майорить.

Скандальну заяву політика опублікували користувачі в Telegram-каналі "ТРУХА Харьков".

Журналісти запитали Дениса Штеймана "Чий Крим?".

"Чий там прапор висить, тий Крим", - сказав депутат.

Зазначимо, Штейман уже неодноразово попадав у різні скандали. Так, поліція Харківської області 31 серпня 2021 року оголосила про підозру депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Денису Штейману у перешкоджанні журналістській діяльності.

Раніше, як повідомляв УНІАН, під час конференції індійського інституту оборонних досліджень командувач ВМС ФРН Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

22 січня Шенбах подав у відставку після скандалу, викликаного його заявами.

Вас також можуть зацікавити новини: