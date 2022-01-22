Шенбах зауважив, що хоч Росія і "потрібна" Німеччині, проте Берлін не погоджується з політикою Кремля.

Глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Про це йшлося під час конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара.

Водночас Шенбах зауважив, що хоч Росія і "потрібна" Німеччині, проте Берлін не погоджується з політикою Кремля.

"Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд… Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання", – відповів він.

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Тоді як він виступив проти прийняття до складу Альянсу Грузії: "Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них".

На думку Шенбаха, мета Путіна – "не маленька смужка української землі", а розкол ЄС і відновлення поваги, "на яку він, імовірно, заслуговує".

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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