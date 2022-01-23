Раніше під час свого візиту до Індії Кай-Ахім Шенбах сказав, що Крим втрачено і його ніколи не повернути України.

Командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах йде з посади після скандалу, викликаного його заявами про те, що Україна ніколи не поверне окупований Крим і її не можна приймати до НАТО.

Як стало відомо BILD, 56-річний Шенбах подав у відставку в суботу ввечері.

За даними видання, міністр оборони Крістін Ламбрехт і генеральний інспектор Еберхард Цорн відставку прийняли.

Тимчасовим наступником Шенбаха, за інформацією журналістів, стане контр-адмірал Ян Крістіан Каак. Він керуватиме ВМС Німеччини доти, доки не призначать нового командувача.

Скандал з Шенбахом: що відомо

Як повідомляв УНІАН, командувач ВМС ФРН Шенбах під час свого візиту до Індії серед іншого сказав, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Читайте такожПосол Мельник закликав уряд Німеччини змінити курс у питанні постачання зброї УкраїніУ Міністерстві закордонних справ України зажадали від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС.

З цього приводу посла ФРН викликали в українське МЗС.

Згодом Шенбах заявив, що його неузгоджені заяви щодо Криму і розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.

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