За словами Мілановича, хорватські солдати залишать Україну, якщо Росія почне наступ.

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, й у разі наступу Росії Загреб максимально дистанціюється від подій та виведе всіх військових з регіону.

Про це повідомляє хорватське видання Dnevnik.

Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, президент Хорватії заявив: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, то виведемо (з регіону – УНІАН) останнього хорватського солдата".

Крім того, Міланович зробив кілька скандальних заяв щодо України, згадавши корупцію, події Революції гідності та прагнення України вступити в НАТО та ЄС.

"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді цей рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні ріки - кисільні береги. Україна досі залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав", – сказав він.

Мілановича зізнався, що буде всіма силами перешкоджати будь-якому залученню Хорватії до конфлікту між РФ і Україною.

"Пленкович (прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, давній друг України – УНІАН) може погрожувати, скільки захоче. Хорватія повинна тікати від цього, як від пожежі. Хорватія не буде пожежником у цьому" - заявив Міланович.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандальними заявами про Україну відзначився командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах. Він заявив, що Україна ніколи не поверне окупований Крим і її не можна приймати до НАТО.

Після скандалу Кай-Ахім Шенбах подав у відставку.

У Міністерстві закордонних справ України зажадали від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС.

З цього приводу посла ФРН викликали в українське МЗС.

Згодом Шенбах заявив, що його неузгоджені заяви щодо Криму і розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.

Вас також можуть зацікавити новини: