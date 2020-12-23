Голова Меджлісу кримськотатарського народу, екс-нардеп Рефат Чубаров отримав у відділенні «Укрпошти» в Києві листа від Третього апеляційного суду загальної юрисдикції Красноярського краю РФ, де його вказали як «підсудного».
Читайте такожЧубаров заболел COVID-19
Про це сам Чубаров повідомив у Facebook.
«Як ще довго поштові відправлення каральних органів Росії, країни - агресора, на адресу громадян України будуть оформлятися з грубим порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством України? Якого біса російські суди, прокуратура та інші с**ні следкоми продовжуватимуть порушувати законодавство України на її ж території?», - поцікавився він.
За що окупанти «судять» Чубарова
- Наприкінці березня росіяни в Криму відкрили справу проти Чубарова за статтями про організацію масових заворушень, публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ.
- Чубаров відреагував на провадження заявою про те, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу». Своєю чергою, український омбудсмен Лариса Денісова назвала справу незаконною.
- 23 липня «суд» в Сімферополі розпочав розгляд справи щодо Чубарова. Тоді судові пристави не пустили слухачів на засідання і в будівлю суду.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram