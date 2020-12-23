Росіяни в Криму відкрили справу проти Чубарова наприкінці березня.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, екс-нардеп Рефат Чубаров отримав у відділенні «Укрпошти» в Києві листа від Третього апеляційного суду загальної юрисдикції Красноярського краю РФ, де його вказали як «підсудного».

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Про це сам Чубаров повідомив у Facebook.

«Як ще довго поштові відправлення каральних органів Росії, країни - агресора, на адресу громадян України будуть оформлятися з грубим порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством України? Якого біса російські суди, прокуратура та інші с**ні следкоми продовжуватимуть порушувати законодавство України на її ж території?», - поцікавився він.

За що окупанти «судять» Чубарова

Наприкінці березня росіяни в Криму відкрили справу проти Чубарова за статтями про організацію масових заворушень, публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ.

Чубаров відреагував на провадження заявою про те, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу». Своєю чергою, український омбудсмен Лариса Денісова назвала справу незаконною.

23 липня «суд» в Сімферополі розпочав розгляд справи щодо Чубарова. Тоді судові пристави не пустили слухачів на засідання і в будівлю суду.

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Автор: Дмитро Захаров