На зустрічі також буде присутній заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов анонсував нараду з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Данілов заявив під час форуму "Безпечні та заможні громади майбутнього", інформує PavlovskyNews.

Нарада Данілова з президентом повинна була початися об 11:00 за участю заступника голови ОП Кирила Тимошенко.

Зазначається, що нарада могла бути терміновою і незапланованою, оскільки модератора не попередили, що спікери покинуть форум завчасно. При цьому Данілов пообіцяв, що повернеться, але вже після зустрічі із Зеленським.

Нагадаємо, що президент Російської Федерації Володимир Путін скликає позачергове засідання Ради Безпеки РФ. Тема засідання на цей час невідома.

Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну - що відомо

Росія восени 2021 року загострила ситуацію на українському кордоні – стягнула багато військових і техніки. У нашій країні і в західних державах заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення.

В середині грудня МЗС РФ опублікувало проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки", в якому РФ, зокрема, запропонувало відмовитися від прийняття України в НАТО. Американська сторона висловилася проти того, щоб закривати перед Києвом двері в Альянс.

15 лютого 2022 року РФ стверджувала, що невідведення військ від кордонів України в місця постійної дислокації. У США і в НАТО таку інформацію не підтвердили.

Того ж дня Джо Байден сказав, що навколо української держави та Білорусі Росія має понад 150 тисяч військових, і війська перебувають у загрозливій позиції.

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