Розмова президентів України і Франції тривала 30 хвилин.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови глави держав підтримали необхідність скликання тристоронньої контактної групи та невідкладного запровадження режиму тиші на Донбасі.

"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші", - повідомив Зеленський в Twitter.

Як повідомляє BFMTV, розмова Зеленського і Макрона тривала 30 хвилин. Зеленський в ході розмови зазначив, що вимагає "негайного припинення вогню" на сході України.

Також зазначається, що з президентом РФ Путіним Макрон спілкувався понад півтори години. Вони говорили про способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського вторгнення в Україну.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зеленський розповів французькому колезі про загострення на Донбасі.

Перед цим Макрон говорив телефоном із президентами України та Росії 12 лютого. Зокрема, тоді французький лідер заявив Путіну про несумісність діалогу з загостренням на українському кордоні.

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