Основні питання стосувалися першочергових заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, які питання розглядали на сьогоднішньому засіданні РНБО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав на брифінгу після засідання Радбезу.

"Ми розглядали ряд питань, перш за все пов’язаних із першочерговими заходами забезпечення національної безпеки від внутрішніх і зовнішніх загроз", - зазначив він.

Зокрема, за його словами, члени РНБО заслухали доповіді: голови Держприкордонслужби Сергія Дейнеки, керівника військової розвідки Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, міністра оборони Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, голови Служби безпеки України Івана Баканова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Було заслухано питання про стан справ у нашій економіці - доповідь мав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Ми заслухали питання про те, що у нас відбувається в енергетиці, - доповідь мав міністр енергетики Герман Галущенко. Ми послухали, що у нас відбувається з COVID-19 - доповідь мав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко", - розповів Данілов.

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Крім того, на засіданні РНБО розглянули питання щодо нещодавніх кібератак на урядові сайти.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський скликав на сьогодні засідання Ради нацбезпеки та оборони. На засіданні мали розглянути питання заходів із забезпечення національної безпеки.

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