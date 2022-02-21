Розв'язання українського питання буде відбуватися лише за участі Києва, зазначив секретар РНБО.

Українське питання без України ніхто не вирішуватиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Якщо Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.) буде зустрічатися з Байденом (очільник США Джо Байден – Ред.), якщо там буде вирішуватися питання нашої країни, то без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це буде відбуватися лише за нашої участі. Наша позиція, позиція нашого президента (Володимира Зеленського – Ред.) чітка", – сказав чиновник.

Раніше Олексій Данілов повідомив, що російська сторона постійно намагається спровокувати Збройні сили України на масштабну відповідь, щоб створити привід для вторгнення.

Нагадаємо, 20 лютого у Білому домі заявили, що Джо Байден готовий зустрітися Володимиром Путіним після зустрічі головних дипломатів країн – Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова, якщо Росія не вдереться на українську територію.

Зустріч Блінкена і Лаврова має відбутися 24 лютого.

Раніше стало відомо, що очільник Франції Еммануель Макрон поговорив з Путіним, Байденом та Володимиром Зеленським.

Французька сторона повідомила після розмови Макрона з Путіним, що міністри закордонних справ Франції та РФ зустрінуться найближчими днями й обговорять можливе проведення саміту на найвищому рівні з РФ, Україною та союзниками щодо визначення нового порядку миру та безпеки в Європі.

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