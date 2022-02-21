Українське питання без України ніхто не вирішуватиме.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
"Якщо Путін (президент РФ Володимир Путін – Ред.) буде зустрічатися з Байденом (очільник США Джо Байден – Ред.), якщо там буде вирішуватися питання нашої країни, то без нас ніхто наше питання вирішити не може. Це буде відбуватися лише за нашої участі. Наша позиція, позиція нашого президента (Володимира Зеленського – Ред.) чітка", – сказав чиновник.
Раніше Олексій Данілов повідомив, що російська сторона постійно намагається спровокувати Збройні сили України на масштабну відповідь, щоб створити привід для вторгнення.
Нагадаємо, 20 лютого у Білому домі заявили, що Джо Байден готовий зустрітися Володимиром Путіним після зустрічі головних дипломатів країн – Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова, якщо Росія не вдереться на українську територію.
Зустріч Блінкена і Лаврова має відбутися 24 лютого.
Раніше стало відомо, що очільник Франції Еммануель Макрон поговорив з Путіним, Байденом та Володимиром Зеленським.
Французька сторона повідомила після розмови Макрона з Путіним, що міністри закордонних справ Франції та РФ зустрінуться найближчими днями й обговорять можливе проведення саміту на найвищому рівні з РФ, Україною та союзниками щодо визначення нового порядку миру та безпеки в Європі.