Українські війська не обстрілюють російську територію, підкреслив секретар РНБО.

В Україні цілком свідомі того, що Росія постійно намагається спровокувати ЗСУ на масштабну відповідь, щоб створити привід для вторгнення.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу.

Коментуючи інформацію в російських ЗМІ, що нібито з України знову обстріляли російську територію, Данілов зазначив: "...ми цілком усвідомлюємо, що відбувається. У президента це питання на контролі. Стосовно казус беллі (привід для війни – Ред.), то звичайно – це їхнє завдання, яке вони поставили давно. Але наші військові можуть відкривати вогонь у відповідь лише у разі якщо є загроза життю нашим військовим".

Також він наголосив, що жодних обстрілів російської території українські збройні сили не ведуть. "Вони можуть фантазувати скільки завгодно, робити все що завгодно. Ми до цього готові. Щобільше, до цього готовий світ. Росії не вдасться спровокувати нас на активні дії", – сказав секретар РНБО.

Він додав, що за жодних обставин українські військові не будуть спрямовувати свій вогонь на цивільних на окупованих територіях. "Ми не можемо вести військові дії проти частини нашого населення", – зазначив Данілов.

Також чиновник закликав усіх в Україні зберігати спокій, усвідомлюючи, що Росія веде проти нас інформаційну кампанію і вона відбувається щоденно.

"Велике прохання до всіх зберігати максимальний спокій", – підсумував він.

Нагадаємо, 20 лютого міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що Росія не сформувала ударних угруповань у жодному місці, де її війська оточили Україну.

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