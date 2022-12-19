За його словами, востаннє такі повідомлення були ще на початку березня.

На початку війни величезна кількість політиків з боку різних країн хотіли, щоб президент Володимир Зеленський поїхав з України, бо так було б набагато простіше. Втім, на повідомлення про загрозу для життя лідер держави відповідав байдуже.

Як повідомив в інтерв'ю "УП" секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов, саме у його обов'язки входить інформувати президента про небезпеку для його життя.

"Ви розумієте, коли якийсь раз вже приходиш до людини, кажеш: "Пане президенте, є загроза вашому життю". А він каже: "Мячеславовичу, скільки можна, вони мені вже набридли", - поділився Данілов.

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За його словами, востаннє такі повідомлення були 7 березня "Чому? Тому що на 7 березня вони планували закінчення цієї "операції", - додав Данілов.

Замахи на Зеленського

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що президент України Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.

За даними української розвідки, 20 березня в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом і власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

Згодом в Міноборони підтвердили, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнера" планували замах на президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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