За минулий рік колишній президент країни отримав 504 540 грн заробітної плати як народний депутат.

Лідер партії “Європейська солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко зберігає готівкою понад $51 млн та 423 млн грн.

Читайте такожКвартира, два авто і понад $665 тисяч на рахунку: Степанов оприлюднив деклараціюПро це свідчить декларація народного депутата, оприлюднена в реєстрі декларацій. Зокрема, готівкою Порошенко зберігає $51 200 000 та 423 300 000 грн, а на його банківських рахунках розміщено $3 589 180, 331 292 грн, 43 861 євро, 50 109 фунтів стерлінгів. Крім цього, третім особам Порошенко торік позичив 1 111 000 грн та $1 030 000.

Також більше 8 млн грн він вніс до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ.

За минулий рік колишній президент країни отримав 504 540 грн заробітної плати як народний депутат. Також він задекларував 7 016 338 грн процентів та 199 975 230 грн і 14 227 550 грн дивідендів. Майже 300 тис. грн Порошенко заробив від відчуження рухомого майна.

У свою чергу, дружина політика Марина Порошенко тримає на банківських рахунках 10 115 грн, $90 та 3408 євро. Вона у 2020 році заробила 66 000 грн у “Благодійному фонді Порошенка”.

Петро Порошенко володіє житловим будинком з надвірними побудовами загальною площею 1331,70 кв. м у селищі Козин Обухівського району Київської області. Він також задекларував шість земельних ділянок загальною площею 54391 кв. м.

У власності політика перебувають три квартири — у Києві площею 134,06 кв.м, та 82,15 кв.м та у Вінниці на 68,2 кв.м.

Його дружина володіє квартирою у Києві площею 82,3 кв.м. Марина Порошенко також є власницею земельної ділянки на 1875 кв. м. та житлового будинку на 343,6 кв. м у селі Петропавлівське Бориспільського району Київської області.

Лідер “Європейської солідарності” вказав у декларації низку творів мистецтва, брендових годинників та ювелірних виробів. Зокрема, його дружині належать шуби, одяг і сумки світових брендів, передає ТСН.

У власності Петра Порошенка перебувають легкові автомобілі Mercedes-Benz S 500L 2015 року випуску та Mercedes-Benz S600L 2015 року. Марина Порошенко володіє Jaguar XF 4.2 L V8 2008 року.

П’ятий президент також задекларував низку цінних паперів.

У розділі “Фінансові зобов’язання” Порошенко вказав загалом 1 493 983 грн податкових зобов’язань.

Минулого року він витратив більше 30 млн грн на юридичні послуги, у тому числі, ці видатки здійснювалися у Великобританії.

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Автор: Ірина Погоріла