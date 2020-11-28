Церемонії вшанування відбулись на Михайлівській площі у Києві та у Національному музеї Голодомору-геноциду 1932-33 років.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, зранку вони прибули до пам'ятного знака жертвам Голодомору, що на Михайлівській площі в Києві.

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Глава держави з дружиною встановили біля пам'ятного знака композиції з пшеничних колосків і калини та вклонилися пам'яті жертв Голодомору.

Після цього президент та перша леді прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 рр., де їх зустріли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури «Гірка пам'ять дитинства», біля якої встановили символічні композиції з зерном, та вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв голодоморів

В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв голодоморів. У ХХ столітті українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років.

Однак наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.

За різними оцінками, внаслідок цього Голодомору загинули від 3,9 млн до 10 млн українців.

До Дня пам’яті жертв голодоморів в усіх населених пунктах України, а також в інших країнах, відбудуться жалобні заходи. У храмах відслужать поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів, відбудуться церемонії покладання квітів до меморіалів і встановлення лампадок.

О 12.00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання у пам’ять про жертв Голодомору 1932-1933 років та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

Також відбудеться загальнонаціональна акція «Засвіти свічку пам’яті!».

Традицію ставити запалену свічку у вікнах своїх осель на знак вшанування виморених голодною смертю ініціював у 2003 році відомий історик, політолог, дослідник Голодомору 1932-1933 років Джеймс Мейс.

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Автор: Вікторія Токарєва