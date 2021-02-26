Секретар РНБО повідомив, що на сьогоднішньому засіданні розглядалася лише військова складова даного проекту.

Через два тижні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України розглядатиметься проект Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки і оборони.

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Він наголосив, що сьогодні на РНБО розглядалося чотири питання, одне з них – це проект державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

За словами Данілова, воно розглядалося "у закритому режимі".

Секретар РНБО пояснив, що даний проект складається з двох частин, і сьогодні на порядку денному було питання щодо військової складової, а через два тижні "буде відкрита для суспільства частина", яка відпрацьовується уже цілий рік.

Окупація Криму: довідка УНІАН

Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Надя Пришляк