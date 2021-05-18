Нардеп Скороход каже, що костюм зшитий на замовлення, а зображення символізує те, чого не вистачає парламентарям.

Член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход з'явилася у Верховній Раді в бордовому костюмі із зображенням будівлі українського парламенту, яку підпалює дракон.

Нардеп розповіла, що зображення на піджаку вишите, а костюм створений на замовлення, пише OBOZREVATEL.

За її словами, таке зображення в багатьох культурах світу символізує потужну силу, мудрість і знання, тобто те, що, на думку Скороход, потрібно Раді й багатьом депутатам.

"А ще дракон - це завжди символ боротьби добра зі злом. Я завжди стояла на боці українців, і так само до останнього буду відстоювати їхні інтереси під куполом Верховної Ради", - додала Скороход.

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Автор: Катерина Комолова