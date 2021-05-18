Член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Анна Скороход з'явилася у Верховній Раді в бордовому костюмі із зображенням будівлі українського парламенту, яку підпалює дракон.
Нардеп розповіла, що зображення на піджаку вишите, а костюм створений на замовлення, пише OBOZREVATEL.
За її словами, таке зображення в багатьох культурах світу символізує потужну силу, мудрість і знання, тобто те, що, на думку Скороход, потрібно Раді й багатьом депутатам.
"А ще дракон - це завжди символ боротьби добра зі злом. Я завжди стояла на боці українців, і так само до останнього буду відстоювати їхні інтереси під куполом Верховної Ради", - додала Скороход.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Жінки-нардепи до 8 березня влаштували фотосесію в Раді
- Нардеп Скороход вдруге захворіла на COVID-19
- Депутат Ради заявила, що вже втретє захворіла на COVID-19 (відео)
- До 150 тисяч євро за образ: журналісти з'ясували, що носять топ-політики (відео)
- Тимошенко з'явилася в Раді з новою зачіскою (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram