Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання Ради.

Народні депутати зібрали понад 150 голосів для проведення позачергового засідання Ради, щоб розглянути питання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Про це у Facebook повідомила депутатка від «Голосу» Олександра Устінова.

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Вона пояснила, що тепер парламент в обов’язковому порядку повинен розглянути це питання, а голова Ради Дмитро Разумков має поставити його в порядок денний.

Депутати звинувачують Степанова, зокрема, у провалі тестування на коронавірус, дорогій закупівлі захисних костюмів для лікарів і незадовільній кількості вакцин від COVID-19.

Відставка Степанова: що відомо

Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення очільника МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції «Голос» та «Європейська солідарність».

27 квітня депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко заявив, що 29 квітня можливий розгляд питання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Як стверджував Гончаренко, в Офісі президента вважають, що «Степанов уже зібрав увесь той негатив, для збирання якого його й тримали».

Своєю чергою народний депутат від «СН» Данило Гетманцев заперечив можливість розгляду питання про відставку Степанова цього тижня.

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Автор: Яна Ставська