Народні депутати зібрали понад 150 голосів для проведення позачергового засідання Ради, щоб розглянути питання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.
Про це у Facebook повідомила депутатка від «Голосу» Олександра Устінова.
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Вона пояснила, що тепер парламент в обов’язковому порядку повинен розглянути це питання, а голова Ради Дмитро Разумков має поставити його в порядок денний.
Депутати звинувачують Степанова, зокрема, у провалі тестування на коронавірус, дорогій закупівлі захисних костюмів для лікарів і незадовільній кількості вакцин від COVID-19.
Відставка Степанова: що відомо
- Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення очільника МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції «Голос» та «Європейська солідарність».
- 27 квітня депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко заявив, що 29 квітня можливий розгляд питання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Як стверджував Гончаренко, в Офісі президента вважають, що «Степанов уже зібрав увесь той негатив, для збирання якого його й тримали».
- Своєю чергою народний депутат від «СН» Данило Гетманцев заперечив можливість розгляду питання про відставку Степанова цього тижня.
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