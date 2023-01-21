За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра.

Сьогодні стало відомо про затримання заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського через розкрадання бюджетних коштів.

У зв'язку з цим в Кабінеті міністрів заявили, що затриманого чиновника буде звільнено.

"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозинського в.о. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів. За інформацією ЗМІ, НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України надає повне сприяння слідству", - йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури.

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Наголошується, що Лозинский буде звільнений із займаної посади.

"Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєром з відновлення України Олександром Кубраковим", - підкреслюється у повідомленні.

Призначення Лозинського

У листопаді 2022 року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконуючим обов’язки міністра після того, як з цієї посади пішов Олексій Чернишов.

Пізніше Кабмін поєднав міністерства інфраструктури і розвитку громад та територій. Його очолив Олександр Кубраков, а Лозинського призначили заступником.

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