У середньому щомісячно народні депутати отримують з бюджету 20 тис. грн для винайму житла.

За інформацією Комітету виборців України, 67 мільйонерів зі "Слуги народу" орендують житло за бюджетні кошти.

Про це КВУ повідомляє на своєму сайті за результатами аналізу декларацій нардепів, які отримують бюджетну компенсацію для оренди житла або винайму готельного номера.

Читайте також"Слуга народу" прийшла до Ради з сумочкою Dior за 62 тисячі (відео)"Із 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках більше одного мільйона гривень. Серед депутатів-мільйонерів найбільше представників фракції "Слуга народу" (67 осіб)", - йдеться у повідомленні. Значно менша кількість серед депутатів інших політичних сил.

Серед найбагатших депутатів зі СН, які отримують бюджетні кошти на оренду житла:

Олег Воронько, задекларував 129 млн грн;

Остап Шипайшло, 22,5 млн;

Олександр Трухін, 20,9 млн;

Степан Чернявський, 11,5 млн;

Павло Павліш, 10,8 млн.

"На думку Комітету виборців, Верховній Раді варто відмовитися від практики виплати коштів для народних депутатів на оренду житла. Абсолютна більшість депутатів, які отримують такі кошти, могли б оплачувати винайм житла самостійно. Розмір заробітної плати народного депутата дозволяє оплачувати оренду квартири в м. Києві без допомоги коштів платників податків", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Кошти нардепам на оренду житла: що відомо

Відповідно до ч.1 ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України", у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера.

Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їхнього проживання, відповідно до його реєстрації, на відстані понад 30 км від меж міста Київ.

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Автор: Ольга Робейко